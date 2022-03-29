المصارف تنجو من مشكلة.. ما هي؟

قالت مصادر مصرفية إنّ "تعميم مصرف لبنان بالأمس بشأن عدم وضع أي قيود على عمليات سحب موظفي القطاع العام لرواتبهم في المصارف، إنّما جاءت في الوقت المطلوب وساهمت في إنهاء مشكلة كادت أن تبدأ اعتباراً من يوم غد"، وأضافت: "لو لم يصدر البنك المركزي ذلك التعميم لكانت الفوضى عمت المصارف فضلاً عن تكرار الإشكالات التي حصلت في السابق".

ولفتت المصادر إلى أنّ "نص التعميم كان واضحاً لجهة تسليم الموظفين رواتبهم بالكامل من دون أي سقوف، الأمر الذي يمنحهم القدرة على الاستفادة من المساعدة الاجتماعية كاملة خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك".

وأشارت المصادر إلى أن خطوة مصرف لبنان تأتي تنفيذاً لمطلب مجلس الوزراء الأخير بشأن الرواتب، إذ كان التأكيد على ضرورة عدم وضع أي سقوف عليها ضمن المصارف.