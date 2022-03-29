لبنان

أزمة رغيف تلوح بالأفق... توقف أحد الأفران الكبيرة عن العمل في هذه المنطقة

Lebanon 24
29-03-2022 | 02:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف احد الأفران الكبيرة عن العمل في صيدا بسبب نفاد الطحين، ما ينذر بأزمة رغيف بالمدينة خلال ايام.
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