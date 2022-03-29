سعر البنزين يرتفع اليوم في لبنان.. إليكم كم بلغ

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:بنزين 98 أوكتان: 491 ألف ليرة لبنانية (زيادة 10 ألف ليرة عن السعر السابق)بنزين 95 أوكتان: 480 ألف ليرة لبنانية (زيادة 10 ألف ليرة عن السعر السابق)ديزل (مازوت): 552 ألف ليرة لبنانية (زيادة 3 آلاف ليرة عن السعر السابق)