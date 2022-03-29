لبنان

رسالة من لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي لوزير التربية!

Lebanon 24
29-03-2022 | 02:45
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أشارت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان، الى أنه ستعقد جلسة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونسكو وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون اعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢. 
وذكرت انه يهم اللجنة ان توصل رسالة الى وزير التربية ولجنة التربية النيابية والنواب المجتمعين انه في حال عدم اقرار هذا الاقتراح ستتخذ اللجنة والمتعاقدين من كل المسميات التعاقدية اجراءات تصعيدية.
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