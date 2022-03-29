بوشكيان: موضوع الأمن الغذائي مطروح غدا في جلسة مجلس الوزراء

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "موضوع الأمن الغذائي مطروح غدا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء".وأشار في حديث إلى اذاعة "صوت كل لبنان"، "أن لا معلومات مؤكدة لديه حول مشروع "الكابيتال كونترول" المطروح، لكنه يعتقد أنه أعد قبل فترة طويلة ولذلك رفض من قبل غالبية الكتل، معتبرا أن "صيغته جيدة لو ترافقت مع بداية الأزمة، أما اليوم فيجب وضع صياغة جديدة له".وأكد أنه رفض البند المتصل بالصناعيين في مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشددا على ضرورة أن "يكون مشروع القانون عادلا، وأن تكون الخسائر موزعة بطريقة تحافظ على أموال المودعين"