جريمة تقشعر لها الابدان...جثة رضيع مرمية في حقل!

عثر مواطنون صباحا، على طفل حديث الولادة متوف ومرميا في حقل في حي المسلخ في مدينة النبطية، من مسافة مرتفعة، وقد تعرض بعض من جسده لنهش من حيوان.



وعملت دورية من قوى الامن الداخلي على التحقيق بالحادثة، فيما نقلت جثة الرضيع الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية.