تعديل جديد في أسعار المحروقات لليوم... كيف أصبحت؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً معدلاً ومصححاً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:



بنزين 98 أوكتان: 486000 (+5000)



بنزين 95 أوكتان: 475000 (+5000)



ديزل (مازوت): 552000 (+3000)

الغاز: 329000 (+10000)