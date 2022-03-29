لبنان

تعديل جديد في أسعار المحروقات لليوم... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 03:20
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدولاً معدلاً ومصححاً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:

بنزين 98 أوكتان: 486000 (+5000)

بنزين 95 أوكتان: 475000 (+5000)

ديزل (مازوت): 552000 (+3000)
 
 
الغاز: 329000 (+10000)
 
 
 
 
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