وزير البيئة مثل لبنان في مؤتمر المناخ في دبي..اليكم التفاصيل!

شارك وزير البيئة ناصر ياسين في مؤتمر المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في دبي، حيث مثل لبنان في الاجتماعات والمفاوضات خصوصا في ما يتعلق بالتمويل المطلوب تقديمه للدول النامية في جهودها وخططها في تحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد المستدام، ومواجهة تأثيرات التغير المناخي.والتقى ياسين على هامش المؤتمر، وزيري البيئة المصري ياسمين فؤاد والاردني معاوية الردايدة وناقش معهما التعاون المشترك، كما أجرى اجتماعات مع المديرة الإقليمية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي خالدة بوزار والمدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة سامي ديماسي، وبحث معهما الدعم الذي تقدمه المنظمتان لوزارة البيئة والمشاريع المستقبلية.