لبنان

ضبط أكثر من 20 ألف ليتر من النفط الخام المسروق... إليكم تفاصيل (صور)

Lebanon 24
29-03-2022 | 04:18
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي: 

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة النفط الخام من انبوب النفط في منطقة الشمال، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام أحد الأشخاص بتخزين المادة المذكورة داخل مستودع في منطقة الشمال.

 على الأثر، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وتوصلّت الى تحديد موقع المستودع في محلة تلعباس الغربي، ومعرفة هوية المشتبه به، ويدعى:

ع. ع. (مواليد عام 1982، لبناني)
بتاريخ 23-3-2022، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من القاء القبض عليه في محلة الحيصة، وبالتزامن تمت مداهمة المستودع في محلة تلعباس الغربي، وضبطت أكثر من /20/ ألف ليتر من مادة النفط الخام كانت معبّأة داخل /14/ خزاناً، إضافة الى /3/ خزانات فارغة سعة ألف ليتر تحتوي آثار من مادة النفط، كما عثر خارج المستودع على خزان سعة الفي ليتر بداخله مادة مجهولة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وانه استحصل على النفط بهدف تلبية حاجات الفرن الذي يملكه في محلة الحيصة.

 ختم المستودع والفرن بالشمع الأحمر، وسلم النفط المضبوط الى منشآت النفط في طرابلس، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
 
 
 
 

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