لبنان

كتل هوائية حارة بانتظارنا...اليكم طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
29-03-2022 | 04:22
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان بحوالي 5 درجات.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح احيانا جنوب البلاد مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما نحذر من ارتفاع منسوب بعض الأنهر بسبب ذوبان الثلوج الناتج عن ارتفاع الحرارة.
 
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية.
 
الخميس: صاف دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم بسحب مرتفعة.
 
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع عودة الحرارة الى الارتفاع بشكل ملحوظ خصوصا جنوب ووسط البلاد وظهور طبقات من الغبار، بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.
 
- الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 25 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س، ناشطة احيانا جنوب البلاد فتقارب ال 45 كم/س.
- الانقشاع:جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:17 درجة.
- الضغط الجوي:767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:28
- ساعة غروب الشمس: 18:57
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