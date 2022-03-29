لبنان

اعلان من السفارة التشيكية يتعلق باستيراد معدات طبية..هذه تفاصيله!

Lebanon 24
29-03-2022 | 04:37
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 أعلنت السفارة التشيكية في بيان، أن ممثلي 10 شركات لبنانية تستورد المعدات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، سيشاركون في مهمة تجارية إلى جمهورية التشيك في الفترة من 3 إلى 6 نيسان المقبل، حيث ينظم برنامج ثري أعدته لهم سفارة الجمهورية التشيكية في لبنان، وزارة خارجية جمهورية التشيك ورابطة مصنعي وموردي الأجهزة الطبية.
 

ويوم الاثنين المقبل، يلتقي الممثلون مصنعي الأجهزة الطبية التشيكيين وممثلي شركات الأدوية التشيكية خلال منتدى أعمال في مقر وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية التشيك. 
 
وأثناء إقامتهم في التشيك، سيقومون بجولة في مستشفى جامعة موتول، ويزورون منتج الغرسات التشيكي Beznoska وشركة أوروبية كبرى لتصنيع أسرة المستشفيات وأسرة التمريض - شركة Linet التشيكية. كما سيلتقون سفير لبنان في براغ. 
 
يذكر أنه يتم تمويل مهمة الأعمال من قبل جمهورية التشيك بهدف ربط الشركات اللبنانية والتشيكية في مجال المعدات الطبية الواعد.
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