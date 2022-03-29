تزامناً مع جلسة مجلس النواب.. اعتصامٌ للمودعين في محيط قصر الأونيسكو

نفذ حشدٌ من أصحاب الودائع، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو - بيروت، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي انطلقت قرابة الساعة 11 صباحاً.

أقرّ المجلس النيابي اليوم سلسلة من البنود من بينها الدولار الطالبي، تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وفتح اعتماد اضافي بقيمة 320 مليار ليرة لإجراء الانتخابات النيابيّة. من بينها الدولار الطالبي، تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وفتح اعتماد اضافي بقيمة 320 مليار ليرة لإجراء الانتخابات النيابيّة.