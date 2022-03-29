لبنان

تزامناً مع جلسة مجلس النواب.. اعتصامٌ للمودعين في محيط قصر الأونيسكو

Lebanon 24
29-03-2022 | 04:46
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نفذ حشدٌ من أصحاب الودائع، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو - بيروت، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي انطلقت قرابة الساعة 11 صباحاً.
 
وأقرّ المجلس النيابي اليوم سلسلة من البنود من بينها الدولار الطالبي، تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وفتح اعتماد اضافي بقيمة 320 مليار ليرة لإجراء الانتخابات النيابيّة. 
 
 
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