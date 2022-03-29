بلدة تعاني من انقطاع المياه... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من الشبان في بلدة تكريت على قطع الطريق العام بواسطة حاويات النفايات وذلك بسبب معاناة البلدة من شحّ وإنقطاع المياه.



وعمدوا الشبان الى حفر الطريق أمام محطة "أيوب" للمحروقات وتوصيل شبكات المياه إلى محلّة "الدقر" في البلدة.