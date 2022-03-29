وزارة الصناعة تُحدّد سعراً جديداً للترابة... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع) بمليون واربعماية وثلاثين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 30/3/2022 ولغاية 5/4/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.