لبنان

مساعدات عينية للجيش بجهود يونانية لبنانية مشتركة

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:10
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أعلنت سفارة اليونان في بيان أن "التعاون المشترك بين السفارة اللبنانية لدى اليونان والجامعة الثقافية اليونانية - اللبنانية GLCU أثمر تسليم  الجيش اللبناني مستوعبا يضم  15 منصة تحميل يحتوي مساعدت عينية يبلغ وزنها  5.900,000 كيلوغرام ، تكفلت الجامعة الثقافية اليونانية - اللبنانية، بالتواصل مع الجهات المانحة، بتأمينها وتسديد نفقات الشحن البحري من مرفأ بيرايوس الى مرفأ بيروت". 

وأشار البيان الى ان "المستوعب يحتوي على مواد غذائية معلبة مقدمة من شركة Diakinisis للخدمات اللوجستية، مواد عناية شخصية مقدمة من شركتي Colgate  وPalmolive وقرطاسية من شركة BIC. 

وختم: " نشكر الجامعة الثقافية اليونانية اللبنانية GLCU Community  والشركات المانحة اليونانية وتحية خاصة وامتنان وثناء لعضو الجامعة  الصيدلاني الدكتور  سامي فادي حمدان  على جهوده في هذا الخصوص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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