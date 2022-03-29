لبنان

تعويضات ومعاشات مستمرّة لهذه الفئة من المواطنين.. من هم؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 05:58
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أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، اليوم الثلاثاء، إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل.
 
وبحسب الاقتراح، فإنه سيجري تمكين الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار، من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي. 
 
(للاطلاع على مقررات الجلسة التشريعية.. إضغط هنا)
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