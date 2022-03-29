تعويضات ومعاشات مستمرّة لهذه الفئة من المواطنين.. من هم؟

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، اليوم الثلاثاء، إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير التليل.

وبحسب الاقتراح، فإنه سيجري تمكين الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار، من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي.

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