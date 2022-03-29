قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان "نُثمن الوساطة الكويتية للسماح للبنان بالخروج من الأزمة التي ألمت به".



وأكّد لودريان شكره للدعم الذي تلقاه أوكرانيا من الشعب الكويتي.