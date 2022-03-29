لبنان

لودريان: نُثمن الوساطة الكويتية للسماح للبنان بالخروج من الأزمة التي ألمت به

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:19
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قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان "نُثمن الوساطة الكويتية للسماح للبنان بالخروج من الأزمة التي ألمت به".
 
وأكّد لودريان شكره للدعم الذي تلقاه أوكرانيا من الشعب الكويتي.
 
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