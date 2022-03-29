لبنان

ما جديد قرار رفع الدعم عن أدوية الامراض المزمنة؟

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:32
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صدر عن نقابة الشركات المستوردة للادوية وأصحاب المستودعات في لبنان، البيان الآتي:
 
"وردت بعض المعلومات الصحافية مفادها أن "مستوردي الأدوية استبقوا قرار رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة التي لها مثيل مصنع محليا وتوقفوا عن بيعها، بغية تحقيق ربح عندما يرفع الدعم".
 
تؤكد نقابة الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أن هذا الادعاء مستحيل بالمطلق، وذلك لأن وزارة الصحة العامة تطبق قرار رفع الدعم عن الشحنات التي تأتي بعد تاريخ صدور القرار، وليس عن المخزون الذي كان موجودا قبل تاريخ صدور القرار الذي يلتزم المستوردون بيعه إلى الصيدليات على السعر المدعوم جزئيا، وعلى وزارة الصحة العامة التأكد من هذا الشيء. وقد حصل قرار شبيه في تشرين الثاني من العام 2021، عندما قرر الوزير الدكتور  فراس الأبيض رفع الدعم جزئيا عن أدوية الأمراض المزمنة وطبق القرار على الشحنات التي تدخل لبنان ما بعد 1 تشرين الثاني، والتزم المستوردون بهذا القرار وظلوا يبيعون الى الصيدليات المخزون الذي كان موجودا ما قبل تاريخ تطبيق القرار على السعر المدعوم حتى نفاذه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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