لبنان

السرقات تطال أحد الأديرة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض دير مار أنطونيوس في مدينة الميناء للسرقة.
 
وفي التفاصيل، استطاع مجموعة من المجهولين دخول الدير عن طريق الكسر والخلع، وقاموا بسرقة مجموعة من موجوداته قدرت بما لايقل عن 500 دولار أميركي.
 
 
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سرقة

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