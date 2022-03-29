لبنان

عمال مؤسسة الكهرباء: الاضراب مستمر.. حتى هذا الموعد

Lebanon 24
29-03-2022 | 06:54
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 اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان "الاستمرار بالأضراب والاعتصام، مع اقفال المداخل في مراكز المؤسسة كافة غدا الاربعاء ولغاية الثلاثاء في الخامس من نيسان المقبل".
 
وقالت في بيان:"بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة والمدير العام لعقد جلسة مع مجلس ادارة المؤسسة الاسبوع المنصرم، عقدت الجلسة برئاسته وتم التداول بكل ما تطرقت النقابة في مؤتمرها الصحفاي بدءا من الصلاحيات حيث تم التوافق على عدم توسيعها تحت اي مسمى او اي ذريعة، وتطبيق تمديد العقود استنادا لقانون تعليق المهل دون زيادة او نقصان. اما في ما يختص بباقي المطالب، فقد طلب اعطاء مجلس الادارة بعد التوضيحات المالية والادارية ليتم عرضها ومناقشتها في الجلسة المقبلة لاستكمال المفاوضات واتخاذ القرار المناسب، لذا تعلن النقابة الاستمرار بالأضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في كل مراكز المؤسسة على الاراضي اللبنانية، والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتبارا من يوم غد الاربعاء وحتى الثلاثاء 5 نيسان المقبل ضمنا، مع عدم اجراء مناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة، وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر".
 
وختمت مؤكدة ان "النقابة تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسبا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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