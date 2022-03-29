لبنان

كنعان بعد اقرار الاعتماد الاضافي لانتخابات المغتربين: ينهي المعاناة مع جوازات السفر

Lebanon 24
29-03-2022 | 07:07
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 اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح انه "الاعتماد الاضافي في موازنة 2022 لوزارة الداخلية والبلديات أقر، وتم رصد 300 ميليار لجوازات السفر لتوقيف المعاناة التي يواجهها المواطنون والامن العام في المعاملات".
 
وكان كنعان طالب خلال الجلسة ب"اقرار الاعتماد الاضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج واضافة بند لتمويل اصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لايقاف معاناة اللبنانيين، فلا نريد ان نخاطر بالانتخابات خارج لبنان".
 
واكد كنعان ان "الكلام عن اقتراع المغتربين اصبح واقعا ويكفي مزايدات وسجالات، فقد اصبحت العملية منظمة وستجري حسب الاصول وحسب التمويل الذي تم اقراره بمعزل عن الموازنة وان كان هناك حاجة للمباشرة الفورية اصبح بامكان وزارتي الداخلية والخارجية والقنصليات في الخارج القيام بهذه المهمة"، وشدد على ان "هذا امر جيد ودليل اضافي بان الانتخابات ستحصل في مواعيدها ونقوم بكل الامكانيات اللازمة لاتمامها كمجلس نيابي ولجان مختصة".
 
كما طالب كنعان ب"جلسة مناقشة عامة لالزام الحكومات والقضاء إحترام القوانين، خصوصا في مسألة التوظيف والمسح الشامل الذي دققنا به في لجنة المال واكتشفنا الكوارث".
المصدر: الوكالة الوطنية
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