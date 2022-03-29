سقطت من أحد المباني... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احدى السيدات للسقوط من أحد المباني في منطقة "بستان الكبير" في صيدا.

وعلى الفور تم نقلها الى مستشفى حمود الجامعي وهي في حالة حرجة.