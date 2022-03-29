لبنان

في زغرتا... عثر عليه مشنوقا (صورة)

Lebanon 24
29-03-2022 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على شاب (سوري الجنسية) مشنوقا في حارة كرم "التينه" في زغرتا وحضرت القوى الأمنية الى المحلة وفتحت تحقيقا بالموضوع بانتظار الطبيب الشرعي.
 
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