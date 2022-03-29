في زغرتا... عثر عليه مشنوقا (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على شاب (سوري الجنسية) مشنوقا في حارة كرم "التينه" في زغرتا وحضرت القوى الأمنية الى المحلة وفتحت تحقيقا بالموضوع بانتظار الطبيب الشرعي.