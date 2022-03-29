لبنان

عوده التقى سفيرة اليونان مؤكدة تضامن بلادها مع لبنان وشعبه

Lebanon 24
29-03-2022 | 07:24
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، قبل ظهر اليوم في دار المطرانية، سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي  Catherine Fountoulaki التي قالت بعد الزيارة: "سررت كثيرا بلقاء المتروبوليت عوده، كالعادة كان اللقاء مثمرا، وقد تحدثنا عن الأوضاع في لبنان والصعوبات التي تواجه الشعب اللبناني. وقد أكدت لسيادته تضامن اليونان مع لبنان وشعبه. أفكارنا معه ونصلي من أجل أيام أفضل للبنان كما نأمل أن يتجاوز الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تواجهه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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