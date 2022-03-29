أوقفته مخابرات الجيش في السان تيريز - الحدت... وهذا ما ضبطته بحوزته! (صورة)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ي) في منطقة السان تيريز – الحدت، لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين ومبلغاً من المال.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.