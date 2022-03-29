جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل غدا

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، الى جلسة مشتركة تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء في مجلس النواب، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.