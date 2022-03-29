لبنان

سليم كرم ينسحب من السباق الانتخابي: "كنت اتمنى ان استرد مبلغ الترشيح"

Lebanon 24
29-03-2022 | 07:58
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بيان صادر عن النائب السابق سليم كرم:
كنت قد ترشحت عن المقعد الماروني لدائرة الشمال الثالثة قضاء زغرتا للانتخابات النيابية المقبلة، استكمالاً لمسيرتنا التاريخية، رغم ان الترشح جاء في ظل قانون معقد من حيث اللوائح والتحالفات.

وأخيراً أخذت القرار بالعزوف عن الترشح والتوقف عن خوض الانتخابات المقبلة متمنياً ان استرد مبلغ الترشيح، بعد ان كان يُسترد، لأهبه لبعض المحتاجين، فتفاجئنا بالرغم اننا ضمن المهلة القانونية ان المبلغ لا يُسترد.
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