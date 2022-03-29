لبنان

كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي لغاية 13 أيار 2022

Lebanon 24
29-03-2022 | 08:10
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة حملت الرقم 680 تاريخ 29/3/2022، قضى بموجبها إعطاء أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2021، لغاية 13 أيار 2022، آملا "أن يتمكن أصحاب العمل من التقيد بالمهلة الإضافية المعطاة لهم وإنجاز التصاريح الإسمية السنوية خلال فترة التمديد هذه تمكينا للصندوق من يوممة البطاقات الإفرادية للمضمونين". 
 
بيان
وفي السياق، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، بيان جاء فيه:
"منذ حوالي سنتين وأكثر، شهد لبنان أزمات اقتصادية ومالية وصحية واجتماعية لم يسلم من تداعياتها قطاع أو مؤسسة أو مرفق عام كان أم خاص. إلا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوقف يوما عن أداء واجبه حتى في أوج أزمة انتشار وباء كورونا.
 
كما أن مستخدميه وعلى الرغم من عدم إيفاء حق تعبهم يعملون بكل ما أتيح لهم من إمكانات من أجل تلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل على حد سواء. هذه الروحية بالعمل ما هي إلا انعكاس لنهج عمل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  الذي أخذ على عاتقه اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة من أجل تسيير شؤون المضمونين.
 
وعليه، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية حملت الرقم 680 تاريخ 29/3/2022، قضى بموجبها إعطاء أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2021، لغاية 13 أيار 2022. 
وأمل الدكتور كركي أن يتمكن أصحاب العمل من التقيد بالمهلة الإضافية المعطاة لهم وإنجاز  التصاريح الإسمية السنوية خلال فترة التمديد هذه تمكينا للصندوق من يوممة البطاقات الإفرادية للمضمونين". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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