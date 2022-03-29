في عكار... انفجار صهريج مخصص لنقل الغاز (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار صهريج مخصص لنقل مادة الغاز على طريق عام بلدة الهيشة في وادي خالد في عكار.

وعلى الفور تم قطع الطريق وحضرت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان والعمل جارعلى معالجة الحادثة.