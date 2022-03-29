لبنان

في عكار... انفجار صهريج مخصص لنقل الغاز (صور)

Lebanon 24
29-03-2022 | 08:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انفجار صهريج مخصص لنقل مادة الغاز على طريق عام بلدة الهيشة في وادي خالد في عكار.
 
وعلى الفور تم قطع الطريق وحضرت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان والعمل جارعلى معالجة الحادثة. 
 
 
 
 
 
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غاز

عكار

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