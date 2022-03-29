بلدية طرابلس بالشراكة مع اليونيسف: رسائل توعوية حول حماية الطفل والحد من العنف

قدمت فرقة "خيال" للمخرج كريم دكروب عرضا مسرحيا، برعاية اللجنة الإجتماعية وذوي الاعاقة في بلدية طرابلس وبالشراكة مع منظمة اليونيسف، وذلك على مسرح مركز الصفدي الثقافي في طرابلس.حضر العرض عضوة المجلس البلدي رشا سنكري، مايا الغول ويوسف يمين من قطاع حماية الطفل في اليونيسف - طرابلس، بالإضافة إلى مجموعة أمهات من جمعية سنابل النور.دار البحث حول "الهدف الأساسي لهذا العرض، الذي تمحور حول حماية الطفل والحد من العنف المنزلي والعنف تجاه الطفل العامل".ثم دار حوار شاركت فيه السيدات والمخرج دكروب حيث سردن تجاربهن الشخصية وآرائهن بما شاهدناه في العرض وقد ظهر خلال النقاش وعي الأمهات حول حقوق وحماية أطفالهن من أي عنف وهذا ما عبرن عنه بإتقان من خلال مشاركتهن بالتمثيل مع الفرقة وذلك بتلقائية عبرن من خلالها عن ردود أفعالهن تجاه أي عنف معنوي أو جسدي يطال أبناءهن وبناتهن.سنكريولفتت سنكري الى أنه "من واجب الأمهات إعلام أطفالهن عن حقوقهم منعا من تعرضهم لأي إنتهاك أو إستغلال وعدم التهاون في إبلاغ الجهات الأمنية والجمعيات المعنية تجاه أي عنف يمارس في حقهن وحق أطفالهن".وحول العرض والنقاش شددت على "أهمية وفعالية التواصل مع المجتمع بكافة الوسائل والأدوات ومنها بواسطة الفن وما شاهدناه كان جدا ناجحا بإيصال الرسائل التوعوية حول حقوق الطفل وحمايته من العنف الممارس عليه من قبل ذويه أو رب العمل إن كان للأسف طفلا عاملا".وأكدت "إستمرارية بلدية طرابلس مع منظمة اليونيسف منذ العام 2020 على تنفيذ خطة تخفيض نسبة عمل الأطفال في مدينة طرابلس".الغولثم ذكرت الغول أن "منظمة اليونيسف تسعى بجهد إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها الاطفال الذين يضطرون للعمل وذلك من خلال شركائها المحليين وأنه على الرغم من أن قانون العمل يحدد العمر الذي يمكن للطفل أن يعمل فيه وشروط هذا العمل، يبقى على عاتق الأهل أن يجنبوا أولادهم العمل على أن تكون الاولوية للتعليم وإعطائهم فرص لرفاههم ونمائهم بشكل صحي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" .