أطلق النار على دوريات أمنيّة وأصاب عنصرين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي الأمركان- الحدت المواطن (ع.م) وهو مطلوب بموجب عدد من المذكرات القضائية منها: (تجارة المخدرات وترويجها والقيام بأعمال السلب والسرقة وافتعال الإشكالات وإطلاق نار)، ولإقدامه بتواريخ سابقة على إطلاق النار باتجاه دوريات أمنية ما أدى إلى إصابة عنصريْن.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.