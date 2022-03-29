جنبلاط يقدم التعازي بوفاة والدة الرئيس الروحي لطائفة المُسلمين الموحدين الدروز في سوريا

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروحي لطائفة المُسلمين الموحدين الدروز في سوريا سماحة الشيخ حكمت الهجري، مقدّماً التعازي بوفاة والدته الست الفاضلة أم أحمد رمزية حسن عزالدين.