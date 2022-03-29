سعر جديد لربطة الخبز... اليكم التفاصيل

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار ربطة الخبز كالآتي:•ربطة الخبز الصغيرة وزن٣٨٥ غراما ب ٧٠٠٠ ليرة.•ربطة الخبز الوسط وزن ٨١٥ غراما بـ ١١٠٠٠ ليرة.•ربطة الخبز الكبيرة وزن ١٠٨٥ غراما بـ ١٤٠٠٠ ليرة.حتّم التسعيرة الجديدة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز، الى جانب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية، بالاضافة الى ما شهده سعر صرف الدولار من ارتفاع في السوق الموازية.