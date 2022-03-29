كلاس شارك في حفل إفتتاح القمة العالمية للحكومات: تمثل جسرا لبناء المستقبل

شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس والمدير العام للوزارة زيد خيامي ورئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام حسن شرارة اليوم، في حفل إفتتاح "القمة العالمية للحكومات" الذي جرى صباحا في "اكسبو دبي" في دولة الامارات العربية المتحدة.وحضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، جانبا من أعمال "القمة" في يومها الأول، في ظل مشاركة واسعة من 4000 شخصية من 190 دولة.وتتواصل اعمال "القمة" خلال اليومين المقبلين، من خلال ندوات تتركز على الازمات الاقتصادية العالمية والتداعيات الاقتصادية للأحوال الأمنية وخطط الأمن البيئي والمناخي، ويتناقش في جلساتها ومنتدياتها نخبة من مسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.وقال كلاس:" ان القمة العالمية للحكومات تمثل جسرا لبناء المستقبل وفرصة لتعزيز جاهزية الدول وتخطي التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي وحماية البيئة وسلامة المناخ".