لبنان

قاموا بتفكيك بعض المنازل الأثرية في طرابلس... الجيش أوقفهم وهذه جنسياتهم

Lebanon 24
29-03-2022 | 10:27
A-
A+
Doc-P-936575-637841718448252128.jpg
Doc-P-936575-637841718448252128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طرابلس المواطنين (ت.أ) و(أ.ش) و(م.ر) والسوري (ب.ي) والفلسطيني (أ.ع) لإقدامهم على تأليف عصابة تقوم بتفكيك بعض المنازل الأثرية والقديمة المهجورة في الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس (سوق العطارين وباب الرمل وباب الحديد وأسواق المدينة الداخلية) بالتعاون مع آخرين لنقل موادها وبيعها لمتعهدي بناء مقابل بدل مادي. وقد أدت عمليات التفكيك إلى انهيار بعض المنازل وتضرر أخرى، الأمر الذي جعلها معرضة للانهيار.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة المدينة الرياضية – المزرعة المواطنَين (م.ح) و(ع.ح) لإقدامهما على ترويج عملة مزورة عبر شراء دراجات نارية وهواتف خلوية، وضَبطت معهما مبلغاً مالياً مزوراً.
سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2022-03-29
22:10 | 2022-03-29
22:26 | 2022-03-29
22:33 | 2022-03-29
22:05 | 2022-03-29
17:50 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website