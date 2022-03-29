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لبنان
لقاء في جامعة البلمند عرض مراحل مشروع MASAR مع اتحادات البلديات المستفيدة
Lebanon 24
29-03-2022
|
10:48
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أقيم في جامعة البلمند، لقاء لعرض المراحل التي قطعها مشروع MASAR مع اتحادات البلديات المستفيدة، في حضور البروفيسور رامي عبود نائب رئيس العلاقات الدولية والمشاركة في جامعة البلمند البروفيسور رامي عبود، المدير العام للمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو حسن ، مسؤول التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان راين نيلاند، مدير فريق مشروع "مسار" ميشيل ليغتهارت ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات وفعاليات.
وكانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات المنية الحاج خالد_الدهيبي، شدد فيها على "اهمية مشروع نظم المعلومات الجغرافية للتنمية المستدامة في الإتحاد"، كما اشاد بدور المنظمة وجامعة البلمند وخص بالذكر الدكتورة املايعالي مديرة فرع نظم المعلومات الجغرافية في جامعة البلمند على الجهد المبذول لاجل انجاح المشروع.
بعدها قدم كل من مسؤول الوحدة الفنية في اتحاد بلديات المنية محمد عقل والمنسقة التقنية المهندسة رولا المحمود، شرحا مفصلا حول المراحل التي تم انجازها في الوحدة الفنية التابعة للاتحاد وما هي الرؤية المستقبلية للوحدة الفنية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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