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لبنان
اشكال وجريح في الضنية
Lebanon 24
29-03-2022
|
10:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في بلدة جيرون في الضنية بين عدد من الشبان من آلـ "هرموش" و آلـ "خليل" ، ما أدى الى اصابة المدعو "ه.م.ه" بجرح في رأسه نتيجة تعرضه للضرب.
وتم نقل الجريح الى احد مستشفيات المنطقة.
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Lebanon 24
اشكال
الضنية
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