اشكال وجريح في الضنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي في بلدة جيرون في الضنية بين عدد من الشبان من آلـ "هرموش" و آلـ "خليل" ، ما أدى الى اصابة المدعو "ه.م.ه" بجرح في رأسه نتيجة تعرضه للضرب.

وتم نقل الجريح الى احد مستشفيات المنطقة.