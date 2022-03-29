توقيف ٥ أشخاص بجرم صيد طيور مُحَظَّر صيدها

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان التالي:

الساعة 14،00 من تاريخه وفي بلدة العبودية على الأوتوستراد الجديد وبناءً لشكوى من إحدى الجمعيات البيئية، أوقفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي كل من اللبنانيين:م. ز. (من مواليد عام ١٩٨٠)م. م. (من مواليد عام ١٩٦٩)ب. ع. (من مواليد عام ١٩٨٧)م. ق. (من مواليد عام ١٩٨٨)أ. ع. (من مواليد عام ١٩٨٦)وبحوزتهم /3/ بنادق صيد و/40/ طلقة و/4/ طيور نوع اللقلق الأبيض "العرنوق" والبجع، وهي طيور مهاجرة ومحظّر صيدها، والتي تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.إن مثل هذه الاعتداءات تلقى استياءً كبيراً لدى الرأي العام اللبناني والعالمي والجمعيات البيئية، كون هذه الطيور المهاجرة من إفريقيا إلى أوروبا في مثل هذا الوقت للتكاثر، تمرّ فوق عدة دول ولا يتم إطلاق النار عليها إلا عند عبورها فوق الأراضي اللبنانية.أوقف الأشخاص الثلاثة الذين ضُبِطَ بحوزتهم سلاح الصيد، بجرم صيد طيور محظّر صيدها، واصطياد خارج موسم الصيد، فيما ترك الاثنان الآخران لقاء سندي إقامة بناء لإشارة القضاء المختص، كما تم تنظيم محاضر ضبط بحقهم.إن هذه المديرية العامة على استعداد لتلقّي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة لقانون الصيد البري، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، سواء من قبل المواطنين أم الجمعيات البيئيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة "بلّغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.