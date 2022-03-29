لبنان

تسعيرة المولدات المرتقبة نهاية آذار.. هكذا ستكون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-03-2022 | 11:06
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يستعدّ أصحاب مولدات الكهرباء لتجهيز الفواتير المتوجّبة عن المواطنين لشهر آذار الجاري، وتقول المصادر الناشطة في القطاع لـ"لبنان24" إنّه من المتوقع أن تصدر تسعيرة جديدة للمولدات من وزارة الطاقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً قبل يوم السبت المقبل.

وعن تسعيرة الكيلوواط الواحد، لفتت المصادر إلى أنها ستقوم على ناتجِ رقمين: الأول الذي تم إصداره منتصف الشهر الجاري وكان 9370 ليرة لبنانية للكيلوواط، أما الرقم الثاني فمن المتوقع ألا يكون بعيداً عن الرقم المذكور وسط ارتفاع سعر المازوت الذي يُحتم على وزارة الطاقة إجراء زيادة على التسعيرة بشكلٍ حتمي.

وفي المحصلة، فإنّ سعر الكيلوواط سيتحدد وفق التالي: تسعيرة النصف الأول من آذار + تسعيرة النصف الثاني منه، على أن يتم تقسيم الرقم الناتج على 2. وعندها، تصدر القيمة الجديدة للكيلوواط وعلى أساسهاسيتم احتساب الفواتير.

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن تتراوح القيمة النهائية لسعر الكيلوواط بين 8700 و10 آلاف ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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