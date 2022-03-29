أربع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1091413.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10291.