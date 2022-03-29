لبنان

مع اقتراب رمضان.. عز الدين دعت الى لجم الأسعار والرقابة عليها

Lebanon 24
29-03-2022 | 11:14
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دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين الى "اتخاذ القرارات اللازمة وباسرع وقت للجم ارتفاع الاسعار على ابواب شهر رمضان المبارك"، مطالبة بـ"الرقابة على الاسعار في كل المناطق دون استثناء في ظل ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الاساسية في مختلف المناطق بنسبة اعلى مما هو في العاصمة بيروت".
 
واشارت خلال مداخلة ادلت بها قبل دخولها جلسة الهيئة العامة النيابية، الى ان "البيئات التي تنتج الغذاء في لبنان اصبحت الاقل قدرة على الحصول عليه وان هذا الواقع سيدفع فئات كثيرة من اللبنانيين للاعتماد على  النشويات  والسكريات في غذائهم، ما يؤسس لامراض صحية ستشكل في المستقبل عبئا اضافيا على الفاتورة الصحية".
 
وحثت "اللجنة الوزارية المعنية بالامن الغذائي على توسيع مفهوم السلة الغذائية وفق ما اقترحه وزير الزراعة لتشمل سلع غذائية تؤمن غذاء صحيا ومتكاملا للبنانيين"، مطالبة بـ"الالتفات الى ان المشكلة تكمن في عدم قدرة شرائح واسعة من اللبنانيين من شراء هذه السلع". 
 
وشددت على "ضرورة ان يستكمل قرار تأمين القمح بنسبة 40 بالمئة من الزراعة المحلية بسلسلة قرارات مكملة وعلى رأسها رفع موازنة وزارة الزراعة، لتتمكن من تنفيذ هذا القرار ولفتت الى ضرورة اعتماد اليات تنفيذية تسمح وتشجع صغار المزارعين على ان يكونوا شركاء في تحقيق هذا الهدف". 
 
ودعت عزالدين الى "دراسة الاسباب التي جعلت لبنان يكتفي تاريخيا بانتاج 20 بالمئة من حاجته للقمح و5 الى 6 بالمئة من البقوليات، ومع إعلان الحكومة نيتها البدء باستيراد الخضار والفواكه من سوريا والاردن".
 
وطالبت بـ"اتخاذ الاجراءات التي تمنع اي شكل من اشكال الاحتكار في عملية استيراد ما يحتاجه لبنان من المنتوجات الزراعية".
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