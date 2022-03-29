بالأسماء.. هذه لائحة "الإشتراكي و القوات" في دائرة الشوف - عاليه

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ لائحة تحالف الحزب "التقدمي الإشتراكي" و "القوات اللبنانية" في دائرة الشوف - عاليه قد أبصرت النور، وقد تألفت من الأسماء التالية:

في الشوف:

1- تيمور جنبلاط (المقعد الدرزي)

2- مروان حمادة (المقعد الدزري)

3- جورج عدوان (المقعد الماروني الأول)

4- حبوبة عون (المقعد الماروني الثاني)

5- ايلي قرداحي (المقعد الماروني الثالث)

6- بلال عبدالله (المقعد السني الأول)

7- سعد الدين الخطيب (المقعد السني الثاني)

8- فادي معلوف (المقعد الكاثوليكي).

في عاليه:



10- راجي السعد (المقعد الماروني الأول)

11- جوال فضول (المقعد الماروني الثاني)

12- نزيه متى (المقعد الأرثوذكسي). 9- أكرم شهيب (عن أحد المقعدين الدرزيين في القضاء)10- راجي السعد (المقعد الماروني الأول)11- جوال فضول (المقعد الماروني الثاني)12- نزيه متى (المقعد الأرثوذكسي).

يُشار إلى أن المقعد الدرزي الثاني في قضاء عاليه بقي شاغراً لصالح النائب طلال أرسلان.