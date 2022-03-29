بالأسماء.. هذه لائحة "الإشتراكي و القوات" في دائرة الشوف - عاليه

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ لائحة تحالف الحزب "التقدمي الإشتراكي" و "القوات اللبنانية" في دائرة الشوف - عاليه قد أبصرت النور، وقد تألفت من الأسماء التالية:
في الشوف:
1- تيمور جنبلاط (المقعد الدرزي)
2- مروان حمادة (المقعد الدزري)
3- جورج عدوان (المقعد الماروني الأول)
4- حبوبة عون (المقعد الماروني الثاني)
5- ايلي قرداحي (المقعد الماروني الثالث)
6- بلال عبدالله (المقعد السني الأول)
7- سعد الدين الخطيب (المقعد السني الثاني)
8- فادي معلوف (المقعد الكاثوليكي).
في عاليه:
9- أكرم شهيب (عن أحد المقعدين الدرزيين في القضاء)
10- راجي السعد (المقعد الماروني الأول)
11- جوال فضول (المقعد الماروني الثاني)
12- نزيه متى (المقعد الأرثوذكسي).
يُشار إلى أن المقعد الدرزي الثاني في قضاء عاليه بقي شاغراً لصالح النائب طلال أرسلان.