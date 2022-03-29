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لبنان
خبرٌ عن سقوط طائرة مدنية فوق إحدى المناطق يثير ضجّة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
29-03-2022
|
11:30
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه "لا صحة اطلاقاً لما يتم التداول به عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة مدنية فوق احدى المناطق اللبنانية"، موضحة أن "هذا الخبر مفبرك وعارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".
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