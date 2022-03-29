البستاني أسفت لغياب المدعوين عن مناظرة الكهرباء

غردت الوزيرة السابقة ندى البستاني عبر "تويتر" قائلة: "‏بتأسف لغياب معظم المدعوين عن مناظرة الكهربا برغم حرصنا انو تكون مباشرة ومنقولة عوسائل الاعلام. كانت فرصة لنتواجه بالحجة ونترك الحكم للشعب اللبناني.بدل الهجوم من دون حق الرد عبر الإعلام ومواقع التواصل، كان الأجدى تلاقونا عالربوة الخميس لنتناقش من شخص لشخص ومن مسؤول لمسؤول".