شكرٌ من وزير البيئة لـ"قوى الأمن".. ما السبب؟

غرد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏شكراً لقوى الامن الداخلي لتطبيقهم قانون الصيد البري رقم 580 خاصة في منع صيد الطيور المهاجرة، لبنان هو من اهم البلدان التي تمر في سمائها الطيور المهاجرة، ربيعاً من أفريقيا نحو أوروبا وخريفاً بالعكس".وارفق التغريدة بهاشتاغ: #دعوها_تمر_بسلام