لبنان

آخر مستجدات جريمة أنصار.. هذا ما جرى مؤخراً مع السوري الموقوف

Lebanon 24
29-03-2022 | 12:24
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن الموقوف حسن الغنّاش المُتّهم بجريمة أنصار الجنوبية تم نقله من وزارة الدفاع الى فرع المعلومات. 
وكانت قيادة الجيش قد أصدرت بياناً عاجلاً يوم الأحد أعلنت فيه عن عملية توقيف الغنّاش، مشيرة إلى أن التحقيق معه بوشر بإشراف القضاء المختص.
وأشارت آخر المعلومات إلى أنّ الغنّاش لم يدلِ باعترافاتٍ جوهريّة، في حين أن السعي كبيرٌ من قبل المحققين لمعرفة الدوافع المرتبطة بالإقدام على الجريمة.
كذلك، بينت المعلومات أنّ الغناش كان تحت تأثير المخدرات أثناء توقيفه، ومن المنتظر أن تتم مواجهته مع الموقوف لدى "المعلومات" حسين فياض، المتهم الأوّل بتنفيذ الجريمة.
 
 
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