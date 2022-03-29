هل ستصدر التشكيلات الدبلوماسية غداً في مجلس الوزراء؟

نفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"لبنان24" أن "يكون ملف التشكيلات موضوعاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً".

وأشارت المصادر إلى أن "البحث ما زال مستمراً بهذا الموضوع".