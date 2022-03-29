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لبنان
هل ستصدر التشكيلات الدبلوماسية غداً في مجلس الوزراء؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-03-2022
|
12:52
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نفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"لبنان24" أن "يكون ملف التشكيلات موضوعاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً".
وأشارت المصادر إلى أن "البحث ما زال مستمراً بهذا الموضوع".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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