لبنان

هل ستصدر التشكيلات الدبلوماسية غداً في مجلس الوزراء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-03-2022 | 12:52
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نفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"لبنان24" أن "يكون ملف التشكيلات موضوعاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً".
وأشارت المصادر إلى أن "البحث ما زال مستمراً بهذا الموضوع". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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