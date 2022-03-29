"سدرا" خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- سدرا مختار الديب (من مواليد عام 2006، سورية الجنسيّة)التي غادرت بتاريخ 22-3-٢٠٢٢، منزل ذويها الكائن في محلّة برج حمود، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244431/٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.