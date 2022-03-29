الشامي لـ"لبنان24": بعثة صندوق النقد وصلت الى بيروت ونتوقع اتفاقاً خلال أسبوعين

أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في اتصال مع "لبنان24"، "وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميراز ريغو، وذلك لعقد جولة جديدة من المحادثات مع لبنان يتوقع أن تكون حاسمة".

واشار الشامي إلى أن البعثة ستعقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الخميس المقبل".

وفي حديث صحافي، أعرب الشامي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين، وقال: "نحن الآن في الشوط الأخير، ويفترض التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، وقد عبرت تغريدة رئيسة صندوق النقد عن رضى على العمل والتعاون بين الطرفين من أجل التوصل الى اتفاق".

وأشار الشامي إلى أنه "يرى إمكانية لإقرار قانون الكابيتال كونترول قبل الانتخابات النيابية، وذلك رغم عودته إلى الحكومة بعد لغط جلسة اللجان النيابية الأخيرة".

وأوضح الشامي أنّه "يعترض على القول بأن مشروع الكابيتال كونترول سقط في اللجان"، مشيراً إلى أنه "لم تتم مناقشته وحصل اعتراضي شكلي"، وتابع: "ليس صحيحاً أن المشروع قدّم بشكل غير قانوني، بل جرى تقديمه من قبل نائب في البرلمان".

وتابع: "صحيح أننا لم نقدم المشروع قبل وقت كافٍ إلى النواب من أجل الاطلاع عليه، لكن للضرورة أحكاماً، والهدف هو وضعه على جدول الجلسة بسرعة وكانت هناك إمكانية لمناقشة بنوده والاستماع إلى الملاحظات".

وطمأن الشامي أن قانون "الكابيتال كونترول" لا يتضمن أي مواد تمسّ بأموال المودعين، وقال: "نحاول الحفاظ على أموال المودعين قدر الامكان وكلما تأخرنا تصبح الأمور أصعب".