الحلبي ترأس اجتماع مجلس التعليم العالي

رأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، اليوم، اجتماع مجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء، وبحث في جدول أعماله واتخذ في شأن كل ملف التدبير المناسب.ثم استقبل الحلبي الأمين العام للدولية للتربية دايفيد إدواردز ترافقه منسقة البنية الإقليمية للدول العربية دليلة الإبراهيمي، وممثلة لبنان في الدولية للتربية منال حديفة، في حضور نقيب المعلمين رودولف عبود، رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز، رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، ورئيس رابطة التعليم المهني والتقني فريد بو فرنسيس، واطلع الحلبي على نشاط الدولية للتربية التي تضم نقابات المعلمين من 176 دولة وأكثر من 400 منظمة في عضويتها، ومقرها في بروكسل ولديها مكاتب إقليمية في العالم.وشرح إدواردز "التعاون بينهم وبين منظمات الأمم المتحدة، وسعيها إلى توفير التعليم وتمويله في العديد من الدول التي تعاني أزمات، والتركيز على التعليم المهني والتقني أيضا والعناية بأساتذة المدارس الخاصة، والتدريب على الدمج".ورحب الحلبي بالامين العام العام والوفد المرافق، واطلعه على الأجواء والصعوبات التي يعيشها المعلمون، "في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية وتدني الرواتب"، كما وضعه في "أجواء التواصل مع الجهات الدولية والمانحة لتأمين الحوافز للمعلمين في القطاع الرسمي، وعدم إمكان تأمين ذلك للقطاع الخاص"، شارحا "الأخطار المحدقة التي يواجهها النظام التربوي في لبنان".ووعد إدواردز "بالعمل مع الجهات الدولية على مشروع مخصص للبنان، لكي يشكل نموذجا للأزمات التي تصيب قطاعات التربية والتعليم في العالم، وبالتالي حشد المانحين لهذه الغاية"، كما أشار ألى "إمكان إثارة هذا الموضوع مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على التزام دولي تجاه التربية في لبنان كأولوية مطلقة".وشكر الوزير الحلبي ادواردز على "استعداداته" آملا النجاح في "تحقيق هذه التوجهات".ثم استقبل الحلبي أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وعرض معه الاوضاع التربوية والوطنية العامة.